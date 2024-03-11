Журналист Даниил Пионтковский поговорил в видеочате с украинскими военнослужащими. В ходе разговора они рассказали о реальном положении дел в зоне СВО.

По их словам, нехватка боеприпасов - действительно большая проблема для Киева, и в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. При этом Владимира Зеленского один из боевиков назвал марионеткой.

«Я тебе скажу одно: много кто говорит, что по всему фронту не хватает снарядов, но вот реально можно сказать, что сейчас это большая проблема, и дальше она будет еще больше... Дай нам вооружение, танки. Он просто марионетка, никто не знает правды», - сообщил украинский военнослужащий.

Он отметил, что военные хотели бы видеть у власти в Украине боевого офицера, а не Зеленского. Однако подходящих кандидатур в стране нет.

Также боевики рассказали, что во время отступления украинские солдаты не забирали своих раненых товарищей. Кроме того, один из них отметил, что по вине ВСУ погибло множество гражданских жителей Авдеевки. По мнению одного из украинских военных, оборона города нужна была лишь для того, чтобы Киеву давали больше денег.

Ранее о проблеме с нехваткой снарядов у Киева заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*. По его словам, положение ВСУ в зоне СВО довольно плохое и дефицит боеприпасов действительно имеет место.

* Кирилл Буданов внесен в реестр террористов и экстремистов.