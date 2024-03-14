Ракетные войска хуситов провели испытания твердотопливной гиперзвуковой ракеты

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее северную часть Йемена и поддерживаемое Ираном, заявили о проведенных испытаниях гиперзвуковой ракеты.

Как сообщил РИА Новости источник в военных кругах, близкий к хуситам, ракета имеет высокую поражающую способность и может развивать скорость до 10 тысяч километров в час. Хуситы, добавил он, готовятся внедрить их в свой военный арсенал.

«Ракетные войска группировки успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 Махов и работает на твердом топливе. В Йемене намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле», - пояснил источник агентства.

Помимо этого, хуситы обновили свои ракеты и беспилотники, обновив взрывные боеголовки для увеличения их разрушительной силы после испытаний, длившихся три месяца.

Десятого марта сообщалось, что в нападениях «Ансар Алла» на суда других стран в Красном море может участвовать иранское судно «Бешхад». Издание Financial Times предположило, что «Бешхад» маскировалось под сухогруз и несколько лет находилось в Красном море почти без движения. Как отмечается, «нестандартными и извилистыми путями» 11 января оно двинулось в Аденский залив.

На фоне эскалации арабо-израильского конфликта йеменские мятежники заявляли, что из солидарности с палестинцами не позволят связанным с Израилем судам проходить в водах Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, и будут наносить удары по территории еврейского государства до окончания боевых действий в секторе Газа.

В декабре 2023 года появилась информация о намерении США и коалиции из различных государств провести операцию «Страж процветания» по защите акватории Красного моря. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что в ней примет участие ряд стран, среди которых Великобритания, Бахрейн, Италия, Сейшельские острова и другие. Их целью станет обеспечение свободы судоходства и укрепление безопасности в регионе.