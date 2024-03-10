FT: иранское судно может передавать хуситам координаты для атак в Красном море

Иранское судно под названием «Бешхад» может участвовать в нападениях хуситов на суда других стран в Красном море, утверждает Financial Times.

Маскирующееся под сухогруз судно несколько лет почти без движения находилось в Красном море, пишет издание со ссылкой на данных сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic. 11 января оно «нестандартными и извилистыми путями» двинулось в Аденский залив.

Перемещение судна «Бешхад» совпало с серией нападений хуситов на контейнеровозы в этом районе. Танкер Gibraltar Eagle был атакован 15 января, Genco Picardy - 17-го, а 24 и 26 января под удары попали Maersk Detroit и Marlin Luanda.

В феврале стало известно о кибератаке на «Бешхад» со стороны США. После этого активность хуситов снизилась.

Со 2 по 19 февраля судно находилось у берегов Джибути. Там расположена китайская военно-морская база. 18 февраля хуситы атаковали танкер Rubymar, который позже затонул.

«Бехшад» может предоставлять повстанцам данные о местоположении целей, считают опрошенные изданием эксперты. В момент атаки на сухогруз True Confidence в Аденском заливе 7 марта «Бешхад» находился примерно в 80 километрах от него.

Боевики йеменского движения «Ансар Аллах» с осени 2023 года атакуют суда, связанные, по их мнению, с Израилем. Свои действия они объясняют поддержкой палестинского движения «Хамас» в войне с Израилем.

В ответ США и Великобритания при поддержке еще нескольких стран с января 2024 года наносят удары по целям хуситов в Йемене, чтобы «уменьшить возможности» повстанцев наносить удары по торговым маршрутам в Красном море.