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МО РФ показало бесславный конец ДРГ, пытавшихся прорваться в Белгородскую область

Тела поверженных врагов навалены в кучу - все легли там, где их застали российские удары.
2024-03-14 14:32:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением личного состава диверсионно-разведывательных групп украинских террористов. 

Боевики пытались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Сподарюшино, но вместо успеха их ждал бесславный конец - один из ярких примеров того, что происходило с врагом у границы, можно наблюдать на видео. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что упреждающие удары авиации и артиллерии привели к тому, что противник понес потери - как убитыми, так и ранеными - в районе Сподарюшино в Белгородской области. 

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения техники диверсантов у границы в районе населенного пункта Сподарюшино.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #белгородская область #Украинские боевики #Уничтожение врага #Сподарюшино
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