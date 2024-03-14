МО РФ показало бесславный конец ДРГ, пытавшихся прорваться в Белгородскую область

Минобороны России продемонстрировало кадры с уничтожением личного состава диверсионно-разведывательных групп украинских террористов.

Боевики пытались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Сподарюшино, но вместо успеха их ждал бесславный конец - один из ярких примеров того, что происходило с врагом у границы, можно наблюдать на видео.

В российском оборонном ведомстве заявили, что упреждающие удары авиации и артиллерии привели к тому, что противник понес потери - как убитыми, так и ранеными - в районе Сподарюшино в Белгородской области.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения техники диверсантов у границы в районе населенного пункта Сподарюшино.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.