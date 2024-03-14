Латвия пообещала уголовно не преследовать россиян за участие в выборах

В Латвии пообещали не привлекать к уголовной ответственности россиян, которые придут в посольство РФ в Риге проголосовать на выборах президента своей страны. Об этом сказала министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере.

«Участие в голосовании в российском посольстве не служит нарушением законодательства Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания», - цитирует ее заявление Delfi.

Она отметила, что Латвия не хочет провоцировать международный скандал и планирует действовать «как демократическое государство».

Ранее МИД России вызвал временных поверенных в делах Эстонии, Латвии и Литвы. В министерстве потребовали, чтобы дипломаты предприняли необходимые меры, которые обеспечат безопасность людей, желающих принять участие в выборах президента РФ.