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В МИД России вызваны временные поверенные в делах Эстонии, Литвы и Латвии

Поводом стало отсутствие реакции на обращения Москвы обеспечить безопасность на выборах президента России в марте.
Ирина Егорова 2024-02-06 16:40:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Министерство иностранных дел России вызвало временных поверенных в делах прибалтийских республик - Эстонии, Литвы и Латвии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Поводом стало отсутствие реакции властей республик на просьбы Москвы обеспечить безопасность на выборах президента России в посольствах этих стран.

«Создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права», - цитирует Захарову RT.

Во внешнеполитическом ведомстве потребовали, чтобы прибалтийские дипломаты предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств. Уточняется, что данное требование содержится в положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Выборы президента пройдут не только в посольствах других республик для граждан, проживающих за рубежом, но и в новых регионах - на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Выборы президента России состоятся с 15 по 17 марта и впервые пройдут в многодневном формате.

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