В Киеве сообщили о взрыве на левом берегу Днепра

В украинской столице Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Также уточняется, что взрыв произошел в левобережной части Киева. При этом, как отмечается, в городе не объявлялась воздушная тревога.

«Сообщают о взрыве на левом берегу Киева. Тревога в городе не объявлялась», - уточнили репортеры.

В то же время в 23:52 по времени Киева (совпадает с московским) в городе объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты официального сайта по оповещению населения.

По состоянию на 00:25 по московскому времени воздушные сирены звучат в восьми областях Украины: Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, а также в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей.