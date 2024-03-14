МИД РФ запретил въезд в страну 227 американцам, в том числе экс-послу Салливану

Министерство иностранных дел России опубликовало список граждан США, которым был запрещен въезд в РФ за «разработку, реализацию и оправдание русофобского курса администрации США» и участие в разработке антироссийских санкций. Список из 227 американцев опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. Среди прочих въезд был запрещен бывшему послу США в РФ Джону Салливану.

«Речь идет о конкретных лицах в структурах исполнительной власти, деловом сообществе, медийной сфере и академических кругах, которые регулярно "отмечаются" враждебными выпадами либо распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике России», - говорится в сообщении МИД РФ.

В список также попали члены совета директоров холдинга Northrop Grumman, гендиректор ЧВК Trident Support Александр Виндман, основатель компании Metabiota Нэйтан Вулф, создатель ЧВК Blackwater Альфред Кларк и президент компании Lockheed Martin Шамала Литтлфилд.

«Стоп-лист», по заявлению МИД РФ, призван закрепить у Вашингтона осознание того, что агрессивные действия по отношению к России не останутся безнаказанными и получат решительный отпор.

Ранее запрет на въезд в РФ был введен в отношении 18 британских военных и ученых. В МИД РФ подчеркнули, что принятые меры являются ответом на конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации России и продолжается накачивание неонацистского режима в Киеве оружием.