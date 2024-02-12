МИД РФ запретил въезд на территорию России 18 британским военным и ученым

Россия ввела санкции в отношении 18 британских военных и ученых, им будет запрещен въезд на территорию страны. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда "деятелей" военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства на сайте.

В ведомстве подчеркнули, что принятые меры являются ответом на конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации России и продолжается накачивание неонацистского режима в Киеве оружием.

По данным российского МИД, в высказываниях британских политиков и военных можно найти отражение стратегии Великобритании, направленной на эскалацию конфликта на украинском направлении.

Из вошедших в список граждан Великобритании четверо являются представителями Оксфордского университета, еще трое - члены палаты лордов британского парламента. Также ограничения вводятся против замминистра обороны Великобритании Джеймса Картлиджа, командующего подводными силами страны Саймона Аскви и руководителя национальных киберсил Тимоти Дэвида Нила-Хоупса.

В российском МИД констатировали, что британские представители не пренебрегают участием в решении задач, целью которых является дискредитация конституционного строя РФ.