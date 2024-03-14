Ученый Оленченко: не Латвии решать, будет ли железный занавес между Прибалтикой и РФ

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований РАН Владимир Оленченко в разговоре со «Звездой» рассказал, почему заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини о поднятии железного занавеса между Россией и Прибалтикой неосуществимо и как относятся страны Европы к идее железного занавеса.

Ученый напомнил, что выступление латвийского премьера приурочено к недавно прошедшей годовщине выступления Уинстона Черчилля в Фултоне 5 марта 1946 года. Тогда он впервые произнес термин «железный занавес», в конечном итоге это выступление стали считать сигналом для начала холодной войны. В честь этой даты «Атлантический совет»*, который транслировал выступление Силини, проводит ежегодные мероприятия, однако в этом случае Латвия не транслировала свои собственные мысли.

«Не Латвии решать в отношении занавеса. Ни у кого не возникает вопросов о том, что эта страна несамостоятельна», - отметил Оленченко.

Эксперт счел, что железный занавес над Прибалтикой, даже если бы и опустился, не принес бы большого дискомфорта для России из-за небольшой протяженности сухопутной границы. Однако, как отметил научный сотрудник, шанс на возникновение этого занавеса невелик.

«У Латвии нет ни человеческих, ни экономических ресурсов для производства подобного занавеса. Поэтому единственной целью этого выступления, как я считаю, является лишь выражение мнения и попытка найти солидарность среди европейских коллег», - предположил ученый.

По мнению Оленченко, идея о железном занавесе не является популярной у европейских политиков. Об этом говорит в первую очередь отсутствие поддержки идеи со стороны стран, которые действительно располагают возможностями для создания железного занавеса.

«Силиня тут выступает в качестве рупора. Конечно, эта идея касается большинства стран Европы, но это же большинство стран уклонилось от таких заявлений. Я бы расценил так, что раз с таким тезисом выступила одна из самых маленьких стран Европы, эта идея неинтересна. Полагаю, задумка была не только озвучить, но еще и заставить солидаризироваться. Если озвучить получилось, то с солидаризацией - пока нет», - подытожил Оленченко.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила ранее, что между странами Прибалтики и Россией в будущем опустится железный занавес. По ее мнению, для реализации этой идеи прибалтийским государствам нужно добиться экономической и энергетической независимости от России.

* Деятельность организации «Атлантический совет» признана в России нежелательной.