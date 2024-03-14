Уссурийский зенитчик уничтожил вражеский БПЛА «Лелека-100» из ПЗРК «Верба»

Подразделения ПВО Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство. Десантники прикрывают подразделения ВС РФ от средств воздушного нападения и разведки неприятеля.

К югу от Артемовска подразделения десантников-дальневосточников от ударов с воздуха прикрывают расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба». Десантники-зенитчики постоянно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий.

Для того, чтобы находить и уничтожать воздушные цели противника, бойцы ВДВ оборудовали пункты воздушного наблюдения. Они помогают российским военнослужащим обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника.

Подразделение противовоздушной обороны с ПЗРК «Верба» приступило к выполнению задачи по поиску и уничтожению вражеского разведывательного беспилотного летательного аппарата сразу после ее получения.

После того, как воздушная цель была обнаружена, стрелок-зенитчик осуществил пуск ракеты со стартовой позиции из ПЗРК «Верба». Разведывательный беспилотник ВСУ «Лелека-100» был уничтожен.

За все время проведения спецоперации расчеты ПВО Приморских десантников сбили не один десяток различных беспилотных летательных аппарата украинских войск.

Ранее Минобороны России показало, как зенитчики группировки «Восток» сбили «Иглой» беспилотники ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.