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Зенитчики «Востока» сбили «Иглой» беспилотники ВСУ на Южно-Донецком направлении

На счету только одной батареи ПЗРК более 100 уничтоженных воздушных целей, в том числе два вертолета противника.
2024-03-06 11:24:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Зенитчики группировки войск «Восток» эффективно применяют ПЗРК «Игла» и прикрывают мотострелков от атаки с воздуха на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

В первую очередь зенитчики сбивают вражеские дроны. После захвата оператором воздушной цели самонаводящаяся ракета ПЗРК вылетает автоматически и гарантированно поражает ее в воздухе.

Существует целый ряд модификаций ПЗРК «Игла», в частности, комплекс «Игла-С», способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Ракета уничтожает самолеты навстречу и вдогонку. Огонь из ПЗРК может вестись одним человеком с неподготовленной позиции.

В российском оборонном ведомстве отметили, что на счету только одной батареи ПЗРК более 100 уничтоженных воздушных целей, в том числе два вертолета. Также вражеские беспилотники сажают с помощью противодронных пушек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #игла #ПЗРК #МО РФ #СВО
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