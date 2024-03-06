Зенитчики «Востока» сбили «Иглой» беспилотники ВСУ на Южно-Донецком направлении

Зенитчики группировки войск «Восток» эффективно применяют ПЗРК «Игла» и прикрывают мотострелков от атаки с воздуха на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

В первую очередь зенитчики сбивают вражеские дроны. После захвата оператором воздушной цели самонаводящаяся ракета ПЗРК вылетает автоматически и гарантированно поражает ее в воздухе.

Существует целый ряд модификаций ПЗРК «Игла», в частности, комплекс «Игла-С», способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Ракета уничтожает самолеты навстречу и вдогонку. Огонь из ПЗРК может вестись одним человеком с неподготовленной позиции.

В российском оборонном ведомстве отметили, что на счету только одной батареи ПЗРК более 100 уничтоженных воздушных целей, в том числе два вертолета. Также вражеские беспилотники сажают с помощью противодронных пушек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.