МИД РФ запретил въезд в страну 347 гражданам стран Прибалтики

Министерство иностранных дел России сообщило о закрытии въезда в Российскую Федерацию для 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, проявляющих активную антироссийскую позицию. Соответствующее решение опубликовано на сайте дипведомства.

Отмечается, что запрет на въезд связан с враждебной политикой государств Прибалтики в отношении России, которая включает гонения на русскоязычное население, массовый снос памятников советским воинам-освободителям и героизацию нацизма. В российском дипломатическом ведомстве отметили, что эти шаги требуют «ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям».

«В последнее время в российский "стоп-лист" включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты. Из этого списка ниже приводятся имена наиболее враждебно настроенных к России представителей прибалтийских стран», - говорится в сообщении МИД.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии положительно оценили инициативу Эммануэля Макрона о создании альянса стран, потенциально готовых отправить войска на Украину. Как заявил глава литовского дипломатического ведомства Габриэлюс Ландсбергис, его страна приветствует инициативу Франции, так как «никакая форма поддержки Украины не может быть исключена».