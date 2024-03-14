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Руководство ЗАЭС уведомит МАГАТЭ о сбросе украинской бомбы на станцию

Эксперты международного агентства зафиксировали на фото место прилета.
Алексей Курильченко 2024-03-14 10:55:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Руководство Запорожской атомной электростанции попросило экспертов МАГАТЭ уведомить свое агентство об атаке украинских боевиков на станцию. По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, эксперты уже зафиксировали факт атаки.

«Сегодня мы привезли экспертов на место этого прилета, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъемкой место прилета. И мы попросили экспертов уведомить агентство о том, что данный факт имел место», - заявил Черничук.

Руководитель отметил, что повреждение топливных баков, возле которых упало украинское взрывное устройство, может привести к значительному снижению аварийной готовности станции.

Украинские боевики утром 14 марта сбросили на территорию топливного хранилища Запорожской АЭС взрывное устройство. На станции указали на недопустимость подобных атак.

#в стране и мире #МАГАТЭ #Взрывное устройство #Запорожская АЭС #Юрий Черничук
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