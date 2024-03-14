Помощница Касаткиной рассказала о последних днях жизни артистки

Народная артистка РСФСР и руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина почти до последних дней своей жизни посещала репетиции и усиленно готовила балетную программу к своему юбилею. Об этом рассказала «Звезде» помощница балетмейстера Валентина Бурьянова.

«Мы готовили выступления в Большом театре в июне, когда должен был быть юбилей празднования. Мы планировали новый спектакль "Пушкин", который давно танцевали, и сейчас собирались реанимировать. Вся работа сейчас была посвящена именно этому», - рассказала помощница Касаткиной.

Реанимировать «Пушкина» было решено не просто так. Помощница отметила, что Касаткина была «родственной душой» с поэтом Александром Пушкиным и очень любила его творчество.

«Она очень любила Пушкина, у нее даже собачку так и зовут - Пушкин. Для нее он был как родной брат: она его обожала всю жизнь, и если мы совершали деловые поездки в Петербург, то первым делом ходили в дом-музей Пушкина. Они были родственными душами», - подчеркнула Бурьянова.

Помощница художественного руководителя сочла, что смерть Касаткиной стала крупной утратой для российского балета.

«Она была жемчужиной русского балета, ее постановки - гениальны. Утрата для нашего балета просто невосполнимая», - заявила Бурьянова.

О смерти Наталии Касаткиной стало известно сегодня утром: народная артистка РСФСР скончалась в клинике Склифосовского от инсульта. В этом году ей должно было исполниться 90 лет.