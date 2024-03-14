Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

На 90-м году жизни лет умерла народная артистка РСФСР и руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина. Об этом сообщила «Звезде» помощница артистки Валентина Бурьянова.

«Скончалась вчера ночью в клинике Склифосовского. Врачи сказали, что от инсульта», - сказала Бурьянова.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве, она закончила Московское хореографическое училище и была солисткой балетной группы Большого театра с 1954 по 1976 год. В 1977 году Касаткина, вместе с ее мужем Владимиром Василевым, стали главными балетмейстерами концертного ансамбля «Классический балет».