Авианаводчики из Авдеевки рассказали, как передают целеуказания экипажам Ка-52

С этажа на этаж. Сквозь куски бетона, арматуры и рухнувших перегородок. Авианаводчики группировки «Центр» сопровождают съемочную группу «Звезды» на крышу самого высокого здания в Авдеевке. Через этот лестничный пролет уже не пройти. Путь преграждает упавшая плита.

После прилета очередного ВСУ. Но приходиться работать. Ничего страшного в этом нет.

Чем выше позиция, тем устойчивее связь. Координаты пехоты и бронетехники боевиков разведчики уже определили.

Теперь эти целеуказания по закрытому радиоканалу в режиме реального времени авианаводчики передают экипажу наших ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Редкие кадры. Мы наблюдаем боевую работу авиации прямо с крыши высотки. Следом, огибая рельеф, к целям летят наши штурмовики Су -25. Грачи готовы к атаке!

В радиообмене лишние слова исключены. Все четко и по делу. Об этом рассказывает авинаводчик с позывным Арсенал. Он - глаза летчиков на земле. На огромной скорости они могут не заметить позиции боевиков. Тогда как наводчик не просто передает координаты целей, но и предупреждает экипаж о вражеских ПЗРК.

«В момент атаки, когда они более не защищены. Они поднимаются на высоту. И в этот момент они подвержены воздействию противника, мы должны в любом случае успеть им подсказать, если вдруг что-то наблюдаем, подсказать, дать команду на маневр и отстрел тепловых ловушек», - рассказал авианаводчик с позывным Арсенал.

Боевики могут перемещаться. Поэтому их координаты авианаводчики сообщают экипажу в самый последний момент. Чтобы наверняка. Эта профессия в армии считается одной из самых редких и... самых опасных. Ведь они всегда на самом переднем крае.

«Мы всегда действуем на каких-то высотках. Всегда под открытым небом. И как сейчас известно, есть дроны-камикадзе. FPV-дроны. Мы, можно сказать, как на ладони», - рассказал авианаводчик Крот.

Вот и сейчас дрон-детектор работает почти не замолкая. Где-то рядом летает тот самый FPV-дрон. Самих боевиков в городе уже нет, однако вражеских беспилотников по-прежнему много. А еще не дают покоя жителям, которых встретила съемочная группа «Звезды», ужасные воспоминания о преступлениях неонацистов.

«Мы своими глазами видели убитых мирных жителей. Лежали на обочине, мы ходили на опознание. Им наплевать кого убивать. Он может до столба доклепаться. Вот че ты на русском языке разговариваешь, а не на украинском? А он будет говорить - я здесь вырос, здесь один язык. Кто на украинском, кто на английском, кто на французском. На любом языке. Да ему наплевать на все. Он взял застрелил и все», - рассказал мирный житель.

Сейчас задача наших войск - отогнать боевиков еще дальше от Авдеевки. Пехоту прикрывает в том числе и штурмовая авиация. Успех которой напрямую зависит от работы Арсенала и его коллег.

Ранее Минобороны России показали кадры удара ракетами по украинской пехоте на Северодонецком направлении экипажами Ка-52. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Игнат Далакян и Николай Баранов.