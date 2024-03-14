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Польша отзовет свыше 50 своих послов из различных стран

Изменения, связанные с прекращением миссии послов Польши в более чем 50 странах должно помочь «реализации более сложных задач», отметили в МИД.
Марина Крижановская 2024-03-14 00:20:01
© Фото: artifant blickwinkel Globallookpress

Польша намерена завершить дипломатические миссии не менее чем в 50 государствах. Глава министерства иностранных дел Радослав Сикорский принял соответствующее решение 13 марта, сообщает RT.

Свыше 50 послов завершат свои миссии, а также будут отозваны несколько кандидатур.

«Министр иностранных дел Радослав Сикорский принял 13 марта этого года решение о прекращении миссии более 50 послов и отзыве нескольких кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством министерства», - уточнили в польском МИД.

После принятия изменений премьер-министр Польши запустил практические процедуры апелляции. Отмечается, что подобные изменения помогут «реализации более сложных задач, стоящих сегодня перед внешней политикой Польши».

Ранее Сикорский заявлял, что военные стран НАТО уже находятся на Украине, которых туда отправили некоторые страны-члены альянса. Он не стал сообщать, военные из каких именно стран Североатлантического альянса находятся на Украине, но добавил, что не будет разглашать эту информацию, в отличие от «других политиков».

 

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