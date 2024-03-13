Экс-глава «Яндекса» Аркадий Волож исключен из списка санкций Евросоюза

Бывший глава «Яндекса» Аркадий Волож исключен из списка антироссийских санкций Евросоюза. Это следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Из санкционных списков ЕС также исключили вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и главу отделения клуба «Ночные волки» Йозефа Гамбалека. В документе отмечается, что «поминания этих лиц удаляются», а решение вступает в силу на следующий день после публикации.

«В рамках пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не возобновлять санкции в отношении трех физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов», - говорится в заявлении.

Совет Евросоюза продлил действие антироссийских санкций до 15 сентября 2024 года. После исключения из списков 12 имен продолжают находиться под антироссийскими санкциями еще порядка 2 100 физических и юридических лиц.