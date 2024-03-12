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Евросоюз исключил из черного списка трех российских граждан

ЕС продлил санкции против России, они будут действовать до 15 сентября 2024 года, однако трех граждан РФ не включили в обновленный список.
Анастасия Бобылева 2024-03-12 18:13:01
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Евросоюз продлил действие антироссийских санкций на следующие полгода, до 15 сентября 2024 года, об этом сообщил Совет ЕС. Только для трех российских граждан ограничения прекращают свое действие.

Отмечается, что совет решил не продлевать меры для трех россиян «в контексте пересмотра санкций». Также из списка исключены имена девяти умерших.

Ранее в Европарламенте одобрили новый законопроект, касающийся криминализации обхода санкций Евросоюза. Документ предусматривает уголовное наказание в виде тюремного заключения на срок не более пяти лет за попытку обойти ограничения, а также в теории позволит изымать по решению суда замороженные российские активы.

#Россия #в стране и мире #евросоюз #санкции #ограничения
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