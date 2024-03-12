Средства ПВО пресекли террористическую атаку ВСУ с применением 25 беспилотников

Силами ПВО отражена атака киевского режима по объектам на территории России с применением 25 БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Дежурные средства ПВО перехватили по одному БПЛА над территорией Ленинградской, Тульской и Брянской областей, об уничтожении двух беспилотников сообщили в Московской и Орловской областях, также перехвачены семь летательных аппаратов над Белгородской областью и 11 - над Курской областью.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал этой ночью об уничтожении вражеского беспилотного летательного аппарата в Раменском городском округе. По информации главы города, разрушений и пострадавших в результате инцидента не было.