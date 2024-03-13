«Думал, что не готов»: Путин рассказал, что ответил Ельцину на предложение стать президентом

Бывший президент Борис Ельцин незадолго до своего ухода предлагал Владимиру Путину баллотироваться в президенты, но тогда он сказал, что не готов. Об этом российский лидер рассказал в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.

Глава государства отметил, что принимал решение, опираясь на исторический и экономический контекст, в котором находилась страна, а также на внутриполитическое положение с точки зрения внутренней безопасности. Президент думал, что не был готов для решения всех имевшихся тогда проблем, а также не хотел сделать хуже, поэтому «ответил искренне».

«Масштаб задач - он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком. Поэтому я сказал искренне. И не потому, что чего-то испугался. А потому, что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и не дай бог еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне. И если бы вернуться, повторил бы то же самое», - рассказал Путин.

Ранее Владимир Путин сказал, что в своей работе руководствуется долгом перед российским народом. Он добавил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и работает лишь в интересах России и ее граждан.