Президент России Владимир Путин заявил, что не чувствует себя вершителем мировых судеб, а лишь работает в интересах России и российского народа. Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, телеканалу «Россия 1» и агентству РИА Новости.

«Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа... Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной», - заявил Путин.

Президент добавил, что он видит запросы российского общества и делает все возможное, чтобы соответствовать им. При этом Путин подчеркнул, что ощущение у людей значимости при принятии решений «подняло на поверхность силу русского народа».

Также в ходе интервью Путин заявил, что создание российской ракеты «Авангард» обнулило все вложения Соединенных Штатов в систему противоракетной обороны. Появление ракеты нанесло Вашингтону серьезный урон, отметил президент.