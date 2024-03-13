При ударах Израиля севернее и южнее Газы погибли не менее 9 человек

Армия обороны Израиля ночью 13 марта ударила по сектору Газа, что привело к гибели не менее девяти человек.

Как сообщает корреспондент ливанского телеканала Al Mayadeen, сначала под удар попал дом в жилом районе Аль-Дарадж севернее города Газа. В результате взрыва жилого дома погибли два человека, еще четыре получили ранения.

«Двое погибли и четверо детей ранены в результате взрыва дома оккупантами в квартале Аль-Дарадж к северу от города Газа», - указал репортер.

Через 27 минут корреспондент телеканала сообщил о новых жертвах в Газе. В этот раз говорилось о семи погибших при взрыве дома в жилом районе Аль-Зайтун к югу от города Газа.

Вместе с этим, источники Al Mayadeen рассказали, что на Западном берегу реки Иордан в лагере Дженин израильские снайперы стреляют по жителям у аварийного входа в государственную больницу.

За 158 дней эскалации палестино-израильского конфликта в ходе наземной операции Израиля в секторе Газа погибли 31 184 человека. Порядка 73 тысяч (72 889) человек получили различные ранения.

Сутками ранее израильские военнослужащие нанесли серию ударов по ливанскому городу Баальбек. Один человек погиб. Военные нанесли удары по территории Ливана, на которой находились объекты, используемые группировкой «Хезболла».