Саперы ВС РФ показали, как ликвидируют мины на Угледарском направлении

Саперы выходят затемно - так безопасней. На рассвете добираются до передовых позиций. Угледарское направление. Один из населенных пунктов, откуда выбили ВСУ и где остались минные заграждения. Бойцы ныряют в укрытие. Можно перевести дух и подготовиться к вылазке.

Поспешать медленно - это про саперов. В любой момент может атаковать дрон-камикадзе, накрыть вражеская артиллерия. Под ногами кажется вся натовская номенклатура. Мины американского, французского, польского производства.

«То, что обнаружили иностранное даже не дергаем - уничтожаем, там большинство на магните. Подходишь - она взрывается. На палку накладной заряд и ба-бах», - рассказал старший сапер с позывным Гюрза.

Подрыв - самый безопасный способ разминирования. Тем более, что противник устраивает сюрпризы. Например, снизу на мину устанавливается второй взрыватель. Срабатывает при малейшем неосторожном движении.

«В танковой мине делают ловушки, когда ты ее поднимаешь она взрывается. Желательно делать накладные заряды иным способом не обезвреживать, только подрывать», - поделился командир инженерно-саперного отделения с позывным Бухта.

Чтобы подорвать все и разом противотанковые мины объединяют детонирующим шнуром с тротиловыми шашками. Два сапера работают, третий следит за небом.

Задача - сделать безопасный коридор для наших наступающих подразделений. Опыт показывает, что легких путей на поле боя не ищут.

«Два направления, две дороги рядом с одной лесополосой. Одна заминирована, другая - нет. Конечно, мы выбираем заминированную. Туда, где не заминировано все орудия у них нацелены», - рассказал командир взвода саперов с позывным Вальтер.

Все готово к подрыву, нужно только отойти на безопасное расстояние.

Для проделывания широких проходов используют в том числе и установку для разминирования. Шланг, похожий на пожарный рукав, набит взрывчаткой. Он прикрепляется к ракете, ракета отстреливается, шланг детонирует падая на землю таким образом, что можно проделать коридор шириной в 6 метров, длинной в сотню.

Для создания минных полей - специальная установка. С помощью гранатомета саперы точечно устанавливают противопехотные мины.

«Если мы идем впереди, мы проверяем, что лежит под ногами, что натянуто. А если мы уходим - прикрываем ворота - мы что-то подминируем, чтобы нашим полегче было ночь стоять. Чтобы в случае чего понятно было откуда противник ползет», -рассказал Вальтер.

Подразделения группировки войск «Восток» развивают наступление на Угледарском направлении, обеспечивая военным инженерам постоянную работу на линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны РФ показало кадры разминирования ПМН и ТМ-62М саперами ВДВ на Запорожском направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.