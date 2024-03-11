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На Запорожском направлении саперы ВДВ ликвидировали мины ПМН и ТМ-62М

На Запорожском направлении инженерно-саперные подразделения Новороссийских десантников проложили путь для военной техники и подразделений закрепления, уничтожив противопехотные и противотанковые мины и мины-шлагбаумы.
2024-03-11 06:24:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Запорожском направлении в зоне проведения спецоперации бойцы инженерно-саперных подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск «Днепр» ежедневно ликвидируют мины, гранаты и неразорвавшиеся снаряды украинских боевиков.

Отделение получило задачу - разминировать от взрывоопасных предметов взятую штурмовыми группами лесопосадку, после чего туда смогут зайти подразделения закрепления.

Саперы отправились на разведку в заданный район, обнаруживая в лесопосадках и вдоль подъездных путей противотанковые и противопехотные мины, уничтожая их на месте. Все это необходимо для последующего проезда военной техники.

Начальник инженерной службы гвардейского десантно-штурмового полка с позывным «Вэл» рассказал об обнаруженной мине ПМН (противопехотная мина нажимная), которую они уничтожили накладным зарядом, так как под ней могла находиться мина-ловушка.

«Разминируем ПМНки. Противотанковые лежат мины-шлагбаумы. Мы <...> проделываем проход, остальной участок оставляем на месте», - пояснил «Вэл».

Командир группы разминирования с позывным «Руф» сообщил об используемых ВСУ минах. В основном, это американские M-70. Минирование происходит дистанционно.

«Она со снаряда вылетает. Их там в боеголовке шесть штук. Они с самоликвидаторами, но бывает такое, что они без самоликвидатора», - рассказал боец.

Саперы первыми идут через минные и инженерные заграждения. Помимо задач сделать проход для техники и подразделений, им необходимо на наиболее опасных участках заминировать подступы к позициям ВС РФ, что обеспечивает устойчивую оборону российских войск.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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© Минобороны России
#ВС РФ #Саперы #разминирование #спецоперация #мины #Запорожское направление
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