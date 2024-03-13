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Байден набрал необходимые голоса делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты

Джо Байден набрал 1970 голосов делегатов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента в ноябре 2024 года.
Дарина Криц 2024-03-13 04:05:01
© Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Действующий президент США Джо Байден получил нужное делегату количество голосов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в ноябре 2024 года.

По прогнозу газеты The Hill, он получил поддержку достаточного числа делегатов национального съезда Демократической партии. На съезде выдвинут кандидата в национальные лидеры от демократов.

«Согласно прогнозам штаб-квартиры Decision Desk, президент Байден выиграл праймериз Демократической партии в Джорджии, что дало ему достаточно делегатов, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента от Демократической партии, и почти гарантировало, что он снова встретится лицом к лицу с бывшим президентом Трампом в ноябре», - уточнили в издании.

Также 81-летний президент побеждает на праймериз Демократической партии в штате Джорджия, что позволяет ему получить поддержку свыше ста делегатов, которые представят Джорджию на съезде партии 19-22 августа в Чикаго, штат Иллинойс.

Уточняется, что Байден уже набрал 1970 голосов делегатов, что на два голоса превышает необходимый уровень для выдвижения кандидатом в президенты от демократов на национальном съезде.

Десятого марта сообщалось, что в США республиканцы и демократы определились с кандидатами на пост президента. Через 8 месяцев за кресло президента будут бороться Дональд Трамп и Джо Байден.

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