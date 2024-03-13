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Экипажи «Солнцепека» выжгли украинские опорные пункты на Артемовском направлении

Противник, который избежал зоны поражения наших тяжелых огнеметов, чаще всего предпочитает покинуть позиции и отступить.
2024-03-13 11:10:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» ивановских десантников уничтожили укрепленные опорные пункты ВСУ с пехотой на Артемовском направлении.

Подразделения РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям десантников к северо-западу от Артемовска.

Каждый день в зоне спецоперации расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой украинских боевиков, а также живую силу противника. Незаметно для неприятеля ТОС-1А «Солнцепек» выезжает на боевую позицию в темное время суток в сторону боевиков, и отправляют «море огня», выжигая термобарическими зарядами все живое на украинских позициях.

После того как термобарический снаряд попадает в цель, распыляется газ. Затем воспламеняется взрывоопасная смесь. Температура достигает нескольких тысяч градусов. Давление также становится избыточным. Уничтожается все живое.

Расчеты боевых машин чаще работают в ночное время суток. Это и безопаснее, и дополнительно создает эффект неожиданности для неприятеля. Избежавший зоны поражения «Солнцепека» противник предпочитает покинуть позиции или отступить.

Расчеты БПЛА проводят контроль и корректировку поражаемых целей. Они в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А «Солнцепек» в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки.

Ранее расчет «Солнцепека» сжег блиндажи ВСУ на Купянском направлении. Расчет тяжелых огнеметных систем действовал под прикрытием бойцов на БМП-3, которые следили за обстановкой на местности и были готовы отразить нападение БПЛА.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Солнцепек #тос-1а «солнцепек» #Артемовское направление
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