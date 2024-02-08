Расчет «Солнцепека» сжег блиндажи ВСУ на Купянском направлении

Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» не оставили следа от долговременных укреплений украинских боевиков на Купянском направлении.

В море огня исчезли блиндажи, наблюдательные посты, склады с боеприпасами и сами националисты.

«Мы работаем по живой силе противника, по укреплениям, блиндажам. Эта машина зарекомендовала себя как очень эффективное и мощное оружие. Противник ее боится. Данная машина работает термобарическими снарядами, которым не так важно, блиндажи это или укрытия. То есть это ударная волна, которая создает высокие температуру и давление», - объяснил командир огнеметной роты с позывным «Урал».

Расчеты «Солнцепеков» зачастую действуют в непосредственной близости от вражеских позиций. И днем и ночью за ними неотступно следуют бойцы на БМП-3, которые прикрывают огнеметчиков на их пути.

«Выдвигаемся на данной машине, изучаем местность, проводим разведку и доразведку местности, определяем выгодные позиции. После выдвигаемся на боевую задачу. Машина очень проходимая, маневренная, имеет достаточно хорошую скорость. У нас есть противодронные ружья. Постоянное наблюдение за небом - это самое главное», - сказал командир огнеметного взвода с позывным «Спасатель».

В пакете ТОС-1А «Солнцепек» 24 термобарических снаряда, которые способны испепелить площадь 200 на 200 метров.

На этом участке после залпа не остается ничего. Грозная и высокоэффективная боевая машина не имеет аналогов в мире и наводит панику на врага.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.