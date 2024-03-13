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В Белгороде объявили угрозу ракетной опасности в двух городских округах

Жителей попросили не подходить к окнам, по возможности оставшись дома.
Дарина Криц 2024-03-13 02:54:01
© Фото: Svetlana Vozmilova Global Look Press

Власти Белгородской области объявили в регионе угрозу ракетной опасности. Как сообщает «360» со ссылкой на мэрию Белгорода, предупреждение относится к Губкинскому и Старооскольскому городским округам.

«РСЧС: Внимание! Губкинский ГО, Старооскольский ГО . Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - сообщила пресс-служба мэрии.

Оповещение об угрозе ракетной опасности в этих населенных пунктах поступает второй раз за сутки. Прежде об этом объявляли власти Курской области.

Восьмого марта губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей Железногорска, находящегося на северо-западе региона, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в коридоре, ванной, кладовой).Тем, кто находится на улице, посоветовали переместиться в здание или другое место, где можно укрыться.

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