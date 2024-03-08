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В Курской и Белгородской областях объявлена ракетная опасность

Местных жителей, которые находятся на улице, призвали переместиться в здание или другое безопасное место.
Анна Назайкина 2024-03-08 11:19:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В Курской и Белгородской областях объявлена ракетная опасность, об этом сообщили местные губернаторы.

Как уточнил глава Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале, об опасности предупредили жителей Железногорска - города на северо-западе региона.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», - написал он.

Старовойт призвал тех горожан, которые находятся на улице, переместиться в здание или другое место, где можно укрыться.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сирены работают в Белгороде и Белгородском районе. Он также обратился к местным жителям с просьбой не подходить к окнам, спрятаться в помещениях без окон или спуститься в укрытие.

#Курская область #белгородская область #губернатор #Вячеслав Гладков #роман старовойт #ракетная опасность
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