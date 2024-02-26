Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил боевые беспилотники врага на Купянском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении в зоне спецоперации.

Расчеты ЗРК «Бук-М3» продолжают защищать российские подразделения от средств воздушного нападения украинских боевиков - от их беспилотников, ракет, реактивных снарядов и прочих средств поражения.

На боевом дежурстве расчет «Бука» группировки войск «Запад» уничтожил боевые и разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ на Купянском направлении. В ходе боевой работы расчет занял позицию, при помощи радиолокационной станции кругового обзора обнаружил приближающиеся БПЛА противника и выпустил ракеты на уничтожение.

«Зенитные ракетные комплексы показывают себя хорошо, справляются со всеми видами и типами целей, особенно новыми, которые поставляются противнику. Приоритетными целями являются высокоскоростные. Все цели поражаются. Времени на работу достаточно, так как цели обнаруживаются заблаговременно и мы уже знаем, когда и куда нам нужно отработать, потому что опыт имеется работы по этим целям», - рассказал начальник расчета ЗРК «Бук-М3» с позывным Восемнадцатый.

Как правило, на одну цель приходится одна ракета «Бука». Исключением становятся только очень крупные и высокоскоростные объекты, такие как «Точка-У».

Ранее российские военнослужащие подбили два танка ВСУ на Южно-Донецком направлении. Также уничтоженными оказались «Мардер», два «Страйкера» и САУ «Краб», поставленные Украине странами Запада.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.