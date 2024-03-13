Ростовские кардиохирурги помогли сердцам пациентов вернуть утраченные функции

В Ростове-на-Дону кардиохирурги освоили новый метод имплантации кардиостимуляторов, а первые пациенты уже успели оценить преимущества такого способа. Хирурги отмечают, что давно считающаяся стандартной операция, стала безопаснее и эффективнее.

Совсем недавно пульс у Дмитрия мог внезапно опуститься до 39 ударов в минуту. Врачи поставили диагноз: брадикардия Даже после незначительной активности появлялась одышка, а за рулем и вовсе ездить опасно - терял сознание. По этой причине тянуть с имплантацией кардиостимулятора было нельзя.

Прибор установили по новой методике. Теперь, говорит мужчина, даже марафон пробежать сможет, но немного позже, когда затянется шов и он привыкнет к устройству, зашитому на груди.

«Разрез маленький - шесть сантиметров. Дискомфорт только в том, что стоит инородное тело, непонятное для меня. Разрез практически затянулся. Несколько дней - и, думаю, все будет хорошо», - рассказал пациен Дмитрий Мацагоров.

Такое быстрое восстановление - благодаря новой методике. По сути кардиохирурги Ростовской областной клинической больницы возвращают все утраченные функции сердца с помощью родной проводящей системы. Подобно тому, как оно само бы сокращалось без дополнительной стимуляции.

Методику, которая успешно применяется в мире уже семь лет, донским кардиохирургам подсказали коллеги из Китая, так как Европа и США на определенное время заблокировали участие в съездах российских кардиологов.

Подробнее об устройстве нового кардиостимулятора, о приблизительной стоимости такой операции и последствиях - смотрите в репортаже Юлии Бабаковой.