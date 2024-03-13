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В Рособрнадзоре рассказали, как реализовывают пересдачу ЕГЭ для выпускников

Однако необходимость этой инициативы вызывает серьезные споры в обществе.
Катерина Радомская Глеб Владовский 2024-03-13 22:24:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

По предложению Владимира Путина Рособрнадзор вводит для выпускников новую возможность - в случае необходимости пересдать один предмет ЕГЭ перед приёмной кампанией в ВУЗы.

По мнению некоторых учеников и их родителей, задумка пересдачи  - это определенная компенсация трудностей с апелляциями и неравноценными вариантами заданий.

17-летняя Варвара Фомина мечтает поступить в МГУ на юридический факультет и продолжить  династию - в семье уже три нотариуса. Больше всего девушка переживает за экзамен по истории.

«Это огромное количество информации, которую я должна выучить, огромное количество различных дат, войн, участников, государственных деятелей. И в этом огромная сложность, так как огромное количество материала», - рассказала выпускница.

В обществе наблюдается спорное отношение к ЕГЭ. По данным последнего соцопроса, более 60% россиян выступают за отмену ЕГЭ. Но чаще всего это те люди, которые сами не сдавали подобный экзамен.

Кроме того, эксперты предрекают большие финансовые, организационные и человеческие затраты, которые придётся направить государству на устройство второго шанса для выпускников.

Стоит отметить, что одной из главных целей создания ЕГЭ - решение проблемы доступности ведущих ВУЗов страны для способных детей из дальних регионов России.  Также он даёт возможность талантливым ученикам не платить и не ездить на навязанные университетами курсы, которые раньше необходимо было посещать для увеличения шансов на поступление.

Дата начала досрочного этапа сдачи ЕГЭ остаётся прежней - с 22 марта школьники будут сдавать экзамены по географии и литературе. Основная волна ЕГЭ пока запланирована на 23 мая.

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