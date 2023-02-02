Посольство РФ: ответ на высылку дипломатов из Австрии не заставит себя ждать

В посольстве также отметили, что Вене не стоит питать иллюзий - ответ РФ последует незамедлительно.

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В российском посольстве в Вене прокомментировали решение Австрии о признании четырех дипломатов РФ персонами нон-гранта, которое означает, что страна отказывает им в одобрении, и они должны покинуть её.

«Эти недружественные шаги не останутся без последствий. Выводы мы сделаем, и никаких иллюзий у Вены быть не может. Ответные меры Москвы не заставят себя ждать», - прокомментировал Дмитрий Люблинский, посол РФ в Вене.

В посольстве также добавили, что вся ответственность за дальнейшие сложности в отношениях между странами полностью ложится на австрийскую сторону.

Ранее МИД Австрии потребовал четырех российских дипломатов покинуть страну. Причинами для принятия такого решения стало ведение деятельности «несовместимой с их дипломатическим статусом» и «несовместимой с соглашением о штаб-квартире». При этом конкретные доказательства не приводятся.