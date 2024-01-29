В ЮВО бойцы ВС РФ уничтожили «врага» с помощью БПЛА

Министерство обороны России показало, как готовят операторов беспилотников. Подготовку военнослужащие проходят в Южном военном округе.

В центре подготовки специалистов БПЛА обучают использовать дроны-разведчики и FPV-дроны. Программа включает в себя теоретическую часть, обучение на симуляторах, и на площадках, где операторы отрабатывают навыки на практике. Инструкторы с боевым опытом в зоне военной операции по защите Донбасса показывают, как управлять беспилотниками. В ходе занятий каждое упражнение отрабатывается до автоматизма.

Военнослужащих также учат выслеживать цели, ориентироваться по координатам, взаимодействовать с артиллерией и штурмовыми группами. Бойцы учатся применять БПЛА во время разведки, а также атаковать противника, сбрасывая на него подвесные боеприпасы.

На занятиях разведгруппа выдвинулась в район выполнения боевой задачи. Заняв выгодную позицию в лесополосе, оператор БПЛА поднял коптер в воздух и провел разведку «вражеских» позиций. После уточнения координат оператор сбросил боеприпас на БМП условного противника.

Также уделяется внимание применению FPV-дронов (first-person view - «вид от первого лица»). Вначале тренировки проходят на симуляторах, затем отрабатывается практика в поле.

FPV-дроны оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. Дроны наводятся в нужную точку. Оператор может найти наиболее уязвимое место и направить туда свой дрон-камикадзе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.