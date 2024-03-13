Захарова заявила, что РФ будет реагировать на конкретные шаги Швеции

Россия будет реагировать на практические и конкретные шаги Швеции, которые она будет предпринимать в рамках своего членства в НАТО, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается реакции на сам факт вступления, то мы высказали свою позицию, мы сказали о том, что это нарушает баланс сил. Но мы говорили это и до вступления, фиксируя фактическое состояние дел», - отметила дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бессмысленным вступление Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм не выигрывает с точки зрения обеспечения безопасности или собственных национальных интересов.

Напомним также, что власти Швеции подчеркнули, что не желают размещать на своей территории постоянные военные базы НАТО.