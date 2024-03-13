В МИД РФ сообщили о контакте с Сеулом насчет задержанного за шпионаж корейца

Москва находится в постоянном контакте с Сеулом по поводу задержанного гражданина Южной Кореи, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По запросу посольства республики Корея в Москве прорабатывается возможность консульского доступа к задержанному гражданину республики Корея. Его имя - Пэк Вон Сун», - подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что любая дополнительная информация о ходе следствия носит исключительно конфиденциальный характер.

Ранее сообщалось о первом в истории задержании гражданина Южной Кореи по подозрению в шпионаже. В настоящее время обвиняемый находится в московском СИЗО «Лефортово».