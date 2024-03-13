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В МИД РФ сообщили о контакте с Сеулом насчет задержанного за шпионаж корейца

Дополнительная информация касательно этого дела, имеет конфиденциальный характер.
Глеб Владовский 2024-03-13 17:15:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Москва находится в постоянном контакте с Сеулом по поводу задержанного гражданина Южной Кореи, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По запросу посольства республики Корея в Москве прорабатывается возможность консульского доступа к задержанному гражданину республики Корея. Его имя - Пэк Вон Сун», - подчеркнула дипломат.  

Захарова также отметила, что любая дополнительная информация о ходе следствия носит исключительно конфиденциальный характер.

Ранее сообщалось о первом в истории задержании гражданина Южной Кореи по подозрению в шпионаже. В настоящее время обвиняемый находится в московском СИЗО «Лефортово».

#в стране и мире #Мария Захарова #Южная Корея #МИД РФ #арест
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