В РФ впервые арестовали гражданина Южной Кореи по подозрению в шпионаже

Впервые в истории России задержали гражданина Республики Корея по подозрению в шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, Пэк Вон Сун передавал зарубежным спецслужбам информацию, составляющую государственную тайну.

Уточняется, что корейца задержали в начале года во Владивостоке в рамках расследования уголовного дела о шпионаже. После этого его этапировали в Москву для проведения следственных действий. В настоящее время Пэк содержится в СИЗО «Лефортово».

Сообщается, что Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста подозреваемого до 15 июня 2024 года.