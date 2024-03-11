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В РФ впервые арестовали гражданина Южной Кореи по подозрению в шпионаже

Лефортовский суд Москвы продлил арест подозреваемого до 15 июня 2024 года.
Глеб Владовский 2024-03-11 17:23:01
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Впервые в истории России задержали гражданина Республики Корея по подозрению в шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, Пэк Вон Сун передавал зарубежным спецслужбам информацию, составляющую государственную тайну.

Уточняется, что корейца задержали в начале года во Владивостоке в рамках расследования уголовного дела о шпионаже. После этого его этапировали в Москву для проведения следственных действий. В настоящее время Пэк содержится в СИЗО «Лефортово».

Сообщается, что Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста подозреваемого до 15 июня 2024 года.

#Южная Корея #шпионаж #арест #Лефортовский суд
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