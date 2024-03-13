Политологи назвали признаки подготовки вторжения Польши на Украину

Политолог Дмитрий Буневич, советник директора в Российском институте стратегических исследований, прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о возможном введении войск Польши на Украину. Он согласился, что такой сценарий не стоит исключать и его реализация зависит от того, насколько сильна будет власть Киева.

«Будет зависеть от того, насколько будет прочен киевский режим, потому что, если он начнет обрушаться, если Украина не будет получать экономической и военной помощи, поставок Запада, если начнется обрушение этого режима, то поляки в этой мутной воде постараются поймать свою рыбку», - объяснил он.

По его словам, этот вариант менее вероятен, если киевский режим будет функционировать нормально, а чем слабее Владимир Зеленский и его сторонники, тем больше шансов, что Польша действительно введет войска.

Политолог также рассказал, что есть и другие сценарии, которые позволят увеличить влияние Варшавы на Киев, и для их осуществления подписываются различные соглашения. Одно из них разрешает польским гражданам высшие административные должности на Украине.

Он согласился со словами Владимира Путина о том, что, получив контроль над Киевом, поляки «никуда не уйдут».

«Амбиции Польши в отношении украинских земель никуда не делись, и вопрос только в том, какие возможности будут у поляков, а цели их достаточно последовательны», - подытожил Дмитрий Буневич.

Другой политолог, Александр Асафов, перечислил признаки того, что Польша пытается взять Украину под свой контроль. Он назвал в их числе перезагрузку польской армии, отношение к подготовке резервистов, закупку американского оружия. По его словам, фактически Варшава подготавливает смену военной стратегии на агрессивную.

«Те заявления, которые мы слышим над Вислой, нам дают основания полагать, что действительно планы по возвращению "исконно польских" территорий есть, и причем в агрессивном ключе. Польша действительно заявляет об этом и ведет подготовку, которая одним из сценариев предусматривает такую возможность», - объяснил он.

Ранее Путин заявил, что Варшава «спит и видит», как вернуть земли, которые считает исконно польскими и которые сейчас являются частью Украины. По мнению российского президента, Польша может ввести свои войска на территорию соседнего государства под предлогом прикрытия украинско-белорусской границы. Однако после этого, считает Путин, польские военные уже не покинут территорию Украины.