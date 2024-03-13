Лучшие мастера Балтфлота принялись за реставрацию легендарного Т-34/85

Мастера Балтийского флота восстановят исторический танк Т-34/85 к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минобороны России.

Ранее танк был экспонатом выставки техники у въезда в Военно-мемориальный комплекс «Курган Славы» в поселке Медведевка Калининградской области.

Т-34/85 сняли с постамента по решению командующего Балтфлотом вице-адмирала Владимира Воробьева и руководства Гурьевского городского округа. Танк доставили на территорию парка ремонтного подразделения флота.

Этот танк должен будет проехать по главной площади Калининграда на 9 мая 2025 года, возглавив механизированную колонну военного парада Калининградского гарнизона.

После этого Т-34/85 вернут обратно, но уже на новый постамент, который будет построен к этому времени.

Ранее сообщалось, что в Мелитополь после реставрации вернулся танк Т-70, освобождавший город от фашистов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.