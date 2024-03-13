МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лучшие мастера Балтфлота принялись за реставрацию легендарного Т-34/85

Реставрацию танка планируется завершить до 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2024-03-13 16:35:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Мастера Балтийского флота восстановят исторический танк Т-34/85 к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минобороны России. 

Ранее танк был экспонатом выставки техники у въезда в Военно-мемориальный комплекс «Курган Славы» в поселке Медведевка Калининградской области.

Т-34/85 сняли с постамента по решению командующего Балтфлотом вице-адмирала Владимира Воробьева и руководства Гурьевского городского округа. Танк доставили на территорию парка ремонтного подразделения флота. 

Этот танк должен будет проехать по главной площади Калининграда на 9 мая 2025 года, возглавив механизированную колонну военного парада Калининградского гарнизона.

После этого Т-34/85 вернут обратно, но уже на новый постамент, который будет построен к этому времени. 

Ранее сообщалось, что в Мелитополь после реставрации вернулся танк Т-70, освобождавший город от фашистов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#в стране и мире #танк #Т-34 #Великая Отечественная война #Калининградская область #балтфлот #реставрация
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 