Решетников заявил, что Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ

Уровень внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в приоритетные сферы экономики России достиг 31,5%, а по общим вычислительным мощностям с использованием ИИ страна вошла в топ-10 лидеров. Такие данные привел министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарной сессии «Искусственный интеллект - главная технология XXI века» в честь Дня ИИ на Международной выставке-форуме «Россия».

Министр отметил необходимость создания дополнительных стимулов для внедрения ИИ в компании вместе с параллельным развитием фундаментальной науки, методов расчетов для нейросетей и способов оптимизации вычислений. Для этого планируется открывать новые исследовательские центры и дополнительно финансировать уже имеющиеся, наращивать вычислительные мощности и привлекать бизнес к развитию ИИ.

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров, а общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5%. Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза», - сказал Решетников.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ, обновляющий Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. В указе определены основные цели развития в области ИИ, в том числе поднятие уровня доверия населения к технологиям искусственного интеллекта на 80% и более.