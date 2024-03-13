Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде

Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, город подвергся атаке двух БПЛА самолетного типа. В то время как один беспилотник упал в реку без каких-либо последствий, второй БПЛА взорвался при столкновении с многоквартирным домом. На месте работают оперативные службы, пострадавших нет.

«Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях», - написал Гладков.

Сигнал ракетной опасности объявляли в двух городских округах Белгорода этой ночью. Жителей Губкинского и Старооскольского городских округов просили оставаться дома и не подходить к окнам.