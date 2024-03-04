Пленный рассказал, как спецслужбы забрали его сослуживцев за критику Сырского

Взятый в плен российскими бойцами украинец Сергей Гуд рассказал, как спецслужбы забрали его сослуживцев за критику нового главкома ВСУ Александра Сырского увезли в неизвестном направлении. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

Сырский с 2019 года был командующим Сухопутными войсками ВСУ. Владимир Зеленский назначил его главнокомандующим ВСУ 8 февраля.

«Когда пошли слухи о замене Залужного на Сырского, то у нас там были люди, которые помнят его еще по Дебальцево - сказали, что дела будут плохи, надо тикать. Когда командиры узнали об этих двух людях, приехала служба безопасности, их забрали. Куда они делись, неизвестно», - сказал пленный.

Гуд заявил, что сотрудники военкомата забрали его на улице, по дороге в магазин. Медкомиссия проводится формально, жалобы врачи просто игнорируют. Сергея признали годным, несмотря на целый ряд заболеваний: панкреатит, остеохондроз, язва желудка и различные грыжи. После медкомиссии его и еще около 20 человек старше 50 лет повезли в бригаду.

Пленный рассказал о плохом обеспечении в украинской армии. Форму выдали рваную и грязную, аналогично обстояло дело с бронежилетами. Многим военнослужащим даже не хватило касок. Моральный дух сослуживцев был низким, никто не рвался в бой.

Гуд указал на уважительное и достойное отношение к украинцам со стороны российских военнослужащих. Пленных кормят, поят, не бьют, угощают сигаретами и не обижают. Мужчина призвал соотечественников избегать мобилизации и сидеть дома, чтобы сохранить свою жизнь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.