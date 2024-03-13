В Уфе клиенты массово пожаловались на бизнес-курсы последователя Аяза Шабутдинова

В Уфе, на месте центра Аяза Шабутдинова, вырос другой. Жители, которые решили обратиться в так называемый «Центр помощи предпринимателям», теперь массово жалуются на обман. На тренингах стоимостью до миллиона рублей их обещали научить вести бизнес, а на деле - по словам самих пострадавших - просто продали воздух.

С нецензурной речью и, по словам учеников, откровенным хамством - проходят денежные марафоны, которые должны научить жизни с нуля. Лекция популярного бизнес-тренера Ильнура Уранзинбетова. Громкие обещания новой безбедной жизни, рассуждения о мышлении миллионера и стратегии на сотни миллионов.

«Меня не поменять - это позиция слабого человека. А я готов к решительным действиям, чтобы стать другим…», - учит Уразинбетов на своих лекциях.

Социальные сети заполнили ролики его детища - Центра помощи предпринимателям.

Один из крупнейших комплексов Уфы, который находится в самом центре башкирской столицы. Именно тут, среди магазинов и бутиков затесалась школа помощи молодым предпринимателям. И если верить словам ее основателя, то при определенных условиях, любой ученик может стать миллионером.

А находится он там, где раньше и был известный «Лайк-центр» Аяза Шабутдинова - блогера, предлагавшего купить программы и вебинары, помогающие начать успешный бизнес.

В конце прошлого года он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. После этого офис в Уфе закрывать не стали - поменяли только название. Новым наставником предпринимателей стал последователь Аяза и друг Ильнур Уразимбетов.

Поток учеников не иссяк. О новом «доме» невероятного успеха и роста Илюса узнала, когда уже вела свое дело. Купила курс обучения, но быстро поняла, что одних лишь мотивационных роликов для развития бизнеса недостаточно.

«Я столько денег заплатила, а в итоге понимаю, что результата не будет. Те темы, которые они нам давали, они лично в моей нише ни о чем. Оно мне ничего не давало», - поделилась Илюса Узбекова.

Где брать деньги? На это подсказывают: продать машину, дом, взять кредит. Ильвире нужен был инвестор. Обещали дать все контакты, помочь и сопроводить в бизнесе. Правда, это было до покупки курса. После все изменилось.

«Когда дело дошло до инвестора на, сказали "ищите сами, мы не будем вам помогать". Вложила 800 тысяч в кредит. Не получилось ничего», - поделилась Ильвира.

Деньги теперь бывшие ученики хотят вернуть назад. Но у наставников ответ один: на семинары приходили, знания получали.

Ранее суд постановил продлить арест Шабутдинову на два месяца с 16 декабря. В ходе расследования дела о мошенничестве сотрудники правоохранительных органов опросили 35 потерпевших. Аяз Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.

Подробнее о том, как клиенты последователя Аяза Шабутдинова стали жертвами инфоцыганских денежных марафонов смотрите в материале Тимура Давлетова.