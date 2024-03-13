Путин: оборонная промышленность разгоняет экономику РФ, но нужно соблюдать баланс

Оборонная промышленность разгоняет российскую экономику, но в этом вопросе следует соблюдать баланс и уделять должное внимание производству гражданской продукции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Этот извечный вопрос, что выгоднее - пушки или масло, мы имеем это в виду, хотя, повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас, она хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, она использует эти инновации для производства гражданской продукции. Это чрезвычайно важная вещь», - заявил Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, телеканалу «Россия 1» и агентству РИА Новости.

Путин отметил, что с прошлого года расходы на оборонную промышленность выросли на 2,8%. По словам президента, этот рост не критический, а от каждого вложенного рубля необходимо получать максимальную отдачу. При этом в настоящее время расходы на оборонку составляют 6,8% ВВП, в то время как в СССР на аналогичные цели тратилось 13%, но тогда никто «не гнался за эффективностью».

Также в ходе интервью Путин заявил, что создание российской ракеты «Авангард» обнулило все вложения Соединенных Штатов в систему противоракетной обороны. Появление ракеты нанесло Вашингтону серьезный урон, отметил президент.