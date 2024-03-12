Пожарные локализовали возгорание объекта ТЭК в Нижегородской области

Специалисты МЧС локализовали возгорание на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области, сил и средств для ликвидации пожара достаточно. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что в тушении также задействован пожарный поезд, на движение других составов использование железнодорожной спецтехники не повлияло. Специалисты Роспотребнадзора занимаются исследованием проб воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

«Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно. Работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет. По оперативной информации, пострадавших нет», - написал Никитин.

Пожар на объекте ТЭК в Кстовской промзоне произошел из-за атаки украинского беспилотника. Пострадавших в результате БПЛА нет.