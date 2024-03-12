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Пожарные локализовали возгорание объекта ТЭК в Нижегородской области

Сотрудники эвакуированы, специалисты Роспотребнадзора исследуют пробы воздуха в зоне ближайшей застройки.
Никита Черненко 2024-03-12 09:51:01
© Фото: glebnikitin_nn, telegram

Специалисты МЧС локализовали возгорание на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области, сил и средств для ликвидации пожара достаточно. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что в тушении также задействован пожарный поезд, на движение других составов использование железнодорожной спецтехники не повлияло. Специалисты Роспотребнадзора занимаются исследованием проб воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра.

«Сил и средств для ликвидации локализованного возгорания на одной из установок достаточно. Работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, пожарной части предприятия. В тушении задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги, но на движение поездов это не влияет. По оперативной информации, пострадавших нет», - написал Никитин.

Пожар на объекте ТЭК в Кстовской промзоне произошел из-за атаки украинского беспилотника. Пострадавших в результате БПЛА нет.

#в стране и мире #пожар #Нижегородская область #локализован #Глеб Никитин #Кстовская промзона
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