Установка по переработке нефти в Нижегородской области загорелась из-за атаки БПЛА

Пожар на одной из установок по переработке нефти произошел в Кстовской промзоне в Нижегородской области в результате утренней атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», - написал Никитин.

Губернатор добавил, что на месте работают спецслужбы для локализации и тушения возгорания. Рядом с местом происшествия развернут оперативный штаб, к тушению привлекли пожарный поезд. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 25 украинских беспилотников средствами ПВО этой ночью. Силы противовоздушной обороны пресекли террористические атаки киевского режима в семи регионах России, включая Московскую область.