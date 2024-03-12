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Установка по переработке нефти в Нижегородской области загорелась из-за атаки БПЛА

К тушению привлекли пожарный поезд, пострадавших, по предварительным данным, нет.
Никита Черненко 2024-03-12 08:05:01
© Фото: Михаил Безносов, РИА Новости

Пожар на одной из установок по переработке нефти произошел в Кстовской промзоне в Нижегородской области в результате утренней атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем  Telegram-канале.

«Утром на Кстовскую промзону, на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», - написал Никитин.

Губернатор добавил, что на месте работают спецслужбы для локализации и тушения возгорания. Рядом с местом происшествия развернут оперативный штаб, к тушению привлекли пожарный поезд. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 25 украинских беспилотников средствами ПВО этой ночью. Силы противовоздушной обороны пресекли террористические атаки киевского режима в семи регионах России, включая Московскую область.

#пожар #Нижегородская область #атака БПЛА #Глеб Никитин #Кстовская промзона
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