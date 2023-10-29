Депутат Михаил Сарджвеладзе заявил, что Киев заинтересован в смене власти в Грузии, чтобы использовать Саакашвили для развязывания войны против России.

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Украина готова рассориться с Грузией и поддержать возвращение к власти бывшего президента Михаила Саакашвили, рассчитывая на его помощь в открытии второго фронта против России. Об этом заявил председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе.

«Сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии, только потому, чтобы он начал войну», - цитирует политика Sputnik.

Парламентарий подчеркнул, что ему совершенно ясно, «откуда все это, и у кого какой интерес».

Ранее сообщалось, что в парламенте Грузии провалилась попытка отправить в досрочную отставку президента Саломе Зурабишвили. Импичмент поддержали 86 депутатов из 100 необходимых.



Напомним, что Украина не скрывает своих намерений найти партнеров в военном противостоянии России. По данным МИД РФ, Киев ищет любые способы, чтобы втянуть Грузию и Молдову в вооруженный конфликт, открыть так называемый второй фронт. Официальный представитель МИД Мария Захарова, назвала эти стремления Украины «грезами».