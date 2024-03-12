Над Белгородской областью пресечена попытка атаки ракетами «Точки-У» и Vampire

Российские средства противовоздушной обороны утром 12 марта пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать ракетами объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как сообщили в ведомстве, в небе над Белгородской областью были уничтожены восемь реактивных снарядов системы залпового огня Vampire и одна ракета комплекса «Точка-У». Противник предпринял попытку атаки в 07.30.

Ранее в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. В региональном МЧС призвали жителей не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.