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Над Белгородской областью пресечена попытка атаки ракетами «Точки-У» и Vampire

Средства ПВО уничтожили восемь снарядов Vampire и одну ракету «Точки-У».
2024-03-12 08:23:01
© Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны утром 12 марта пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать ракетами объекты на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как сообщили в ведомстве, в небе над Белгородской областью были уничтожены восемь реактивных снарядов системы залпового огня Vampire и одна ракета комплекса «Точка-У». Противник предпринял попытку атаки в 07.30.

Ранее в Белгородской области была объявлена ракетная опасность. В региональном МЧС призвали жителей не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #пво #ракеты #белгородская область #РСЗО Vampire
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